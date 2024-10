Os assassinatos mais chocantes da História! Lembra do caso no Brasil? - Assassinatos chocantes acontecem desde a antiguidade. Basta olhar para quantos imperadores romanos foram vítimas de espadas, facas ou venenos. Na verdade, a maioria dos homicídios têm motivação política, com presidentes, primeiros-ministros e membros da realeza tendo sido alvos de crimes hediondos ao longo da história. Mas algumas mortes são impossíveis de entender, como os de músicos e atrizes, por exemplo, ou de defensores da paz mundial e da igualdade. Clique na galeria para ver as histórias de famosas vítimas de assassinatos. E os assassinos que cometeram esses crimes.

