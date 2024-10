Mulher é esfaqueada pelo ex em local de votação

Uma mulher foi esfaqueada pelo ex-companheiro dentro do Centro de Excelência João Costa, em Aracaju, que funcionava como local de votação. O suspeito foi baleado por um policial militar e está gravemente ferido, segundo a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP).

De acordo com o G1, a vítima sofreu cortes nas costas e foi socorrida pelo Samu. Ela já tinha uma medida protetiva contra o suspeito. "Ele veio tirar a vida da ex-companheira, mas a polícia conseguiu evitar o feminicídio", afirmou o secretário da SSP, João Eloy.

O crime ocorreu enquanto a mulher estava com o filho e a mãe. Aniuskatahane Bezerra, mãe da vítima, relatou que o agressor surgiu correndo com uma faca e ameaçou a filha, que fugiu com o filho. O casal teve um relacionamento de 14 anos e um filho de 10, mas se separaram após ameaças. O agressor já tinha antecedentes por desacato e perturbação de tranquilidade.

