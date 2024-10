Dupla é morta após assassinar homem e atirar em grávida em Alagoas; vídeo

Dois homens foram mortos segundos após assassinarem a tiros outro homem e deixarem uma mulher grávida ferida no bairro do Feitosa, em Maceió, na quinta-feira (10). O crime foi registrado por câmeras de segurança, que mostram os suspeitos chegando de carro. Nas imagens é possível ver que um dos homens, vestindo camisa vermelha e calça jeans, desce armado e dispara contra o alvo, que morreu no local. Ao fugir, ele também atira contra uma mulher grávida, que cai ao ser atingida.

De acordo com a imprensa local, a mulher ferida foi socorrida e levada ao Hospital Geral do Estado, no Trapiche da Barra, mas seu estado de saúde e o do bebê não foram divulgados. Segundo a Polícia Civil de Alagoas, a vítima estava próxima ao local do ataque e foi baleada ao acaso.

Após o atentado, o atirador retorna ao carro onde seu comparsa o aguardava. Nesse momento, a dupla foi surpreendida por outras pessoas armadas, que efetuaram vários disparos. Os dois suspeitos foram baleados e morreram dentro do veículo. Nenhum dos envolvidos, incluindo os mortos e a mulher ferida, teve o nome revelado.

A motivação do ataque ainda é desconhecida, e o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Maceió. A polícia está à procura dos atiradores que mataram os suspeitos, mas até agora ninguém foi preso.