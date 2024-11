Estudante de Direito é presa durante apresentação do TCC em MT

Uma estudante de Direito foi presa enquanto apresentava seu trabalho de conclusão de curso em Rondonópolis, Brasil, na última segunda-feira.

De acordo com informações do site G1, que cita a Polícia Civil, Pabla Melo Klauss, de 29 anos, era responsável pela gestão financeira de um grupo criminoso envolvido com tráfico de drogas.

Nas redes sociais, a estudante manifestava o desejo de se tornar advogada criminal, segundo o portal brasileiro.

As autoridades informaram que tanto ela quanto o marido, que já está preso, são considerados de alta periculosidade devido às suas funções na facção criminosa. O casal estaria envolvido na ordenação de mortes, gerenciamento de recursos ilícitos e aplicação de punições que incluíam agressões e torturas. A estudante vinha sendo investigada desde 2019.

Leia Também: Silas Malafaia sofre tentativa de assalto e seguranças trocam tiros com suspeitos no RJ