Mulher grávida é morta a tesouradas em Betim; companheiro é suspeito

Na noite da última quinta-feira (27), uma mulher de 29 anos, identificada como Hozana Lopes da Silva, foi assassinada no Bairro Bandeirinhas, em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima sofreu múltiplas perfurações no tórax, causadas por um objeto semelhante a uma tesoura. Apesar de ter sido socorrida, Hozana não resistiu e teve o óbito constatado no local.

De acordo com a rádio Itatiaia, a vítima, que estava grávida e já era mãe de dois filhos, foi reconhecida por uma cunhada, que se apresentou à polícia. Segundo ela, Hozana e seu companheiro, que residiam há pouco tempo no bairro, mantinham um relacionamento duradouro. No entanto, a identificação oficial da vítima não foi realizada, já que nenhum documento foi encontrado em seu poder. Apenas um cartão de crédito e uma nota de R$ 2 estavam no bolso da calça que ela vestia.

A polícia foi até a residência do casal, onde encontrou os filhos da vítima. As crianças relataram que a mãe havia saído de casa há algum tempo acompanhada do padrasto, que agora é procurado como principal suspeito do crime.

O corpo de Hozana foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos de praxe, enquanto as investigações continua.

Leia Também: Modelo Luciana Curtis e família são vítimas de sequestro em SP