Mulher invade hospital no Paraná e esfaqueia homem mais de 30 vezes

Uma mulher, cuja identidade não foi revelada, foi presa em flagrante após esfaquear um homem mais de 30 vezes no Hospital Municipal de Quedas do Iguaçu, no Paraná. Segundo informações da Polícia Civil, a suspeita responderá por tentativa de homicídio qualificado. O ataque, registrado por câmeras de segurança, ocorreu na última quarta-feira, 4, em duas ocasiões distintas.

O incidente teve início durante uma discussão, na qual a mulher atacou o homem pela primeira vez. Mesmo gravemente ferido, ele conseguiu pedir ajuda e foi encaminhado ao hospital para atendimento. No entanto, a mulher seguiu até a unidade de saúde de mototáxi e voltou a atacá-lo.

Nas imagens, é possível ver o homem em uma maca sendo levado por um socorrista do SAMU, quando a agressora surge repentinamente e começa a desferir golpes de faca. O ataque, que durou cerca de 38 segundos, gerou pânico no local, com profissionais de saúde tentando intervir sem sucesso. Após a agressão, a mulher permaneceu no local, sentando-se em uma cadeira com a faca em mãos, até ser detida pela polícia.

Em depoimento, a suspeita confessou o crime e alegou que o ataque foi motivado por conflitos na convivência com a vítima, com quem mantinha um acordo para dividir o aluguel. Segundo o delegado Emanuel Almeida, a mulher relatou que o homem teria tentado impor relações sexuais e exigido acesso ao celular dela, o que teria gerado um momento de fúria.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela Justiça, e o caso segue sob investigação. O estado de saúde do homem não foi divulgado.

