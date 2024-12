Pai e filho de 9 anos são mortos a tiros na Zona Oeste de SP

Um homem de 39 anos e seu filho, de 9, foram mortos a tiros na tarde deste sábado (28) no bairro Rio Pequeno, Zona Oeste de São Paulo. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os dois estavam sentados na calçada em frente à casa da família quando foram alvejados por ocupantes de uma motocicleta.

As vítimas chegaram a ser socorridas e levadas aos prontos-socorros José Ibrahin e Antônio Giglio, mas não resistiram aos ferimentos. A polícia foi acionada e realizou a perícia no local do crime.

O caso foi registrado como homicídio no 89º Distrito Policial, no Jardim Taboão. A Polícia Civil segue investigando o crime, mas, até o momento, os autores não foram identificados.

