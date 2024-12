Mulher é atingida por bala perdida enquanto tomava banho de sol

Uma mulher ficou ferida após ser atingida de raspão por uma bala perdida, no domingo, enquanto tomava sol no Condomínio Vila do Pan, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Imagens de câmeras de segurança mostram a mulher deitada em uma espreguiçadeira quando, de repente, o fragmento da bala a atinge. Ela se assusta, passa a mão na cabeça e parece não entender o que havia acontecido.

O ferimento foi muito próximo da cabeça, o que fez com que Rosângela da Silva, de 58 anos, precisasse ser socorrida pelos bombeiros e levada ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, segundo o G1. Ela recebeu alta nesta segunda-feira.

Video da mulher que levou a bala perdida na Barra da Tijuca https://t.co/8yivACdmcs pic.twitter.com/nRpM9BImaa — Ramon A. Lage ? (@Ramon4lan) December 30, 2024

O caso está sendo investigado pela polícia, tendo sido solicitada uma perícia do local.

