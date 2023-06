Sinais claros de que algo está errado com a saúde dos seus intestinos

Sentir desconforto intestinal não é o único sintoma que indica que algo não está bem com a saúde dos seus intestinos. Nesse caso, estamos falando de inchaço, náuseas, diarreia, gases ou constipação. No entanto, existem outros sintomas a serem considerados.

O site Well + Good entrevistou Nathan Price, especialista em microbiota intestinal, para entender melhor essa questão. "Há mais na digestão do que os sinais óbvios com os quais estamos familiarizados", ele começa a dizer.

"A microbiota intestinal afeta a digestão de muitas maneiras. Algumas delas só se tornam visíveis após alguns testes."

Ele explica que a serotonina é um neurotransmissor importante para a saúde mental e é produzido na região do intestino. "Se você se sente mais deprimido ou ansioso do que o normal, nutrir seu intestino pode se traduzir em benefícios perceptíveis para a mente e o humor."

Ele também diz que desequilíbrios intestinais podem se manifestar como fadiga, mas também podem interferir na qualidade do sono.

Price menciona que manter-se hidratado e consumir alimentos ricos em fibras podem ser boas sugestões para manter a saúde intestinal em dia.

