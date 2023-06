Detetives" do zodíaco: Estes signos desvendam tudo

Pense duas vezes antes de tentar esconder algo desses signos astutos, pois será um esforço em vão. Confira abaixo os "detetives" do zodíaco, capazes de desvendar segredos com habilidade impressionante. A lista é do portal Terra.

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Escorpião é um dos signos mais habilidosos em desvendar segredos. Com sua intuição aguçada e capacidade de ler nas entrelinhas, torna-se praticamente impossível esconder algo deles.

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

O meticuloso virginiano possui uma extraordinária capacidade para detectar mentiras. Nada escapa ao seu "radar".

Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)

Intuitivo, pisciano sente as coisas como ninguém. Esse signo é especialista em captar emoções que não são expressas verbalmente.

