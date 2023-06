A infecção grave que afastou Madonna dos palcos

Madonna teve que adiar a turnê 'Celebration' devido a uma grave infecção bacteriana. A notícia foi confirmada por Guy Oseary, empresário da cantora.

Foi confirmado apenas que se trata de uma infecção bacteriana grave que levou a artista a ser hospitalizada e ainda está em processo de recuperação. Embora não se saiba a localização exata da infecção, existem várias possibilidades com diferentes consequências.

"Uma infecção bacteriana pode afetar os pulmões e causar pneumonia, a bexiga e os rins causando infecções urinárias, ou mesmo os órgãos do sistema digestivo, causando, por exemplo, gastroenterites, além de qualquer outra parte do corpo", revelou a infectologista Luana Araujo ao site Quem.

A gravidade da infecção depende de vários fatores. A idade e a condição imunológica do paciente são determinantes para o prognóstico do doente.

"A gravidade de uma infecção bacteriana é determinada por alguns fatores, como o tipo de bactéria, a agressividade e se apresenta algum nível de resistência a antibióticos, o que tem se tornado um problema crescente", continua ela.

Os sintomas são variados e o tratamento com antibióticos é sempre necessário.

"Cada bactéria tem uma preferência, ou seja, ela se sente mais à vontade em determinadas partes do corpo do que em outras. Existem bactérias que facilmente causam infecções respiratórias em vez de infecções cutâneas, por exemplo. Os sintomas dependerão do local onde a bactéria se instala e da gravidade da lesão causada."

"Com base na condição do paciente e na gravidade da infecção, é necessário iniciar um tratamento com uma combinação potente de antibióticos, pois a vida do paciente está em risco", alerta Luana Araujo.

