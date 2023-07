Usa shampoo seco regularmente? Cuidado! Pode causar queda de cabelo

O shampoo seco é um aliado valioso nas manhãs corridas. Em apenas alguns segundos, ele proporciona um aspecto limpo e saudável ao cabelo. No entanto, uma tricologista fez um alerta no TikTok sobre as consequências de confiar demais nesse produto.

A especialista, conhecida como @truahair_, explica que muitas pessoas não o utilizam corretamente e ressalta que ele deve ser usado apenas em casos de emergência, quando não houver outra opção.

Isso ocorre porque o couro cabeludo acumula sujeira, incluindo células mortas, caspa, suor e óleo. Portanto, o shampoo seco deve ser considerado apenas como uma solução temporária, e o cabelo deve ser lavado normalmente no dia em que ele é aplicado. Além disso, não deve ser utilizado como uma ferramenta para combater o cabelo oleoso, pois "o couro cabeludo precisa ficar oleoso para que o cabelo cresça".

A tricologista também afirmou que a dependência excessiva do shampoo seco é uma grande causa de queda de cabelo em adolescentes e mulheres na casa dos 20 anos, e ressaltou novamente que é necessário utilizar com muito cuidado. Por fim, mencionou que o cabelo tende a crescer mais fraco quando se utiliza esse produto regularmente.

