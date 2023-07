Já ouviu falar de óleo de semente de abóbora? Faz maravilhas pelo cabelo

Sim, leu bem, existe uma nova tendência de beleza no TikTok. Aliás, segundo o Metro, a hashtag "óleo de sementes de abóbora" já acumulou 18 milhões na rede social. Porquê? Merece mesmo a fama? O jornal britânico falou com especialistas e esclareceu todas as dúvidas.

Trata-se de um óleo castanho-esverdeado extraído das sementes de abóbora e tem ingredientes que fazem maravilhas pelo cabelo "incluindo ácidos gordos, vitaminas e minerais". Arran Isherwood, um tricologista da FUE Clinics, explica mais especificamente a lista de ingredientes e vantagens deste produto.

Então, de acordo com o especialista, o óleo natural é "rico em ácidos gordos como o ômega-3, o ômega-6 e o ômega-9, em vitaminas E e B e nos minerais zinco, magnésio e selênio". Esta combinação promove a elasticidade, o crescimento e a reparação do cabelo, mas também reduz a inflamação no couro cabelo, algo que contribui para a queda de cabelo.

Menciona ainda que a vitamina E funciona como "um poderoso antioxidante que protege o cabelo dos danos causados pelos radicais livres e promove a saúde do couro cabeludo". Já vitaminas como a biotina ajudam no crescimento e na força do cabelo.

Quando se fala dos minerais deste óleo, o tricologista explica que "o zinco desempenha um papel vital no crescimento e reparação do tecido capilar, enquanto o magnésio ajuda a manter os folículos capilares saudáveis". Por último, "o selênio é conhecido pelas suas propriedades antioxidantes, capazes de proteger as células ciliadas dos danos".

Citando estudos o especialista afirma que o óleo de sementes de abóbora pode ser utilizado para combater a queda de cabelo. É, no entanto, importante realçar que este estudo "utilizou suplementos orais em vez de aplicações tópicas, sendo necessária mais investigação para determinar o método de utilização ideal".

