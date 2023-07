Com que frequência lava a sua garrafa de água reutilizável?

Nunca sai de casa sem a garrafa reutilizável? Usa diariamente? Com que frequência a lava? Se não respondeu todos os dias está na hora de repensar o hábito. Pelo menos é o que diz Melissa Poepping, fundadora da The Chemical Free Home, no site de Martha Stewart.

"Limpe a sua garrafa de água diariamente, com água morna e sabão", aconselha. Claro, se conseguir lavar na máquina, sem estragar nada, deve fazê-lo.

Porquê? Com o tempo, "a sua garrafa pode acumular muitas bactérias e a tampa pode desenvolver bolor rapidamente".

Leia Também: Melhor se afastar... Estes são os três signos mais irritantes do zodíaco