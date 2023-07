Transforme o quarto num 'santuário' de sono com estas dicas

São diversos os fatores que afetam o sono e, sim, o ambiente do quarto é de extrema importância. Por exemplo, muitos recomendam manter o espaço fresco, mas existem outras dicas muito úteis. Precisa de ajuda? Anita Yokota, terapeuta, designer e autora, conversou com a revista Self e tem alguns conselhos.

1- Faça mudanças nos seus hábitos tecnológicos

Já quase todos sabem que a luz azul emitida por dispositivos com tela tem um impacto muito negativo na saúde e, claro, no sono. Por isso, a especialista recomenda que mude seus hábitos tecnológicos, criando uma estratégia para melhorar o sono.

Por exemplo, ao invés de tentar adormecer com a televisão ligada, escolha sons mais relaxantes, como um aplicativo de meditação ou de músicas calmas. Não precisa abandonar imediatamente o celular. Estabeleça metas e comece a deixar o telefone longe durante a noite, aos poucos.

2- Escolha um colchão verdadeiramente confortável

De acordo com a especialista, o colchão faz toda a diferença e não deve ser negligenciado. Se você possui um colchão com mais de oito anos ou que causa muitas dores, está na hora de comprar um novo. O mesmo vale para os travesseiros.

Se não tem dinheiro para comprar um colchão novo, "procure por um protetor de colchão ou travesseiros de melhor qualidade para ajudar", aconselha.

3- Mantenha o quarto organizado

A desordem prejudica mais o sono do que muitos imaginam. Por isso, a especialista recomenda uma sessão semanal de limpeza e organização. Jogue fora os objetos desnecessários acumulados na mesa de cabeceira, coloque a roupa suja no cesto e aspire os pelos do cão. "Quando faço isso, o ambiente fica mais leve e aberto, o que me faz sentir mais relaxada", explica.

Livrar-se do desnecessário é importante, é claro, mas também aposte em objetos que ajudem a dormir melhor, como uma máscara de olhos, finaliza a especialista.

