Para ter o cabelo cheiroso todo o dia, siga estes passos

Quer manter o cabelo com sensação de recém-lavado e cheirando bem ao longo do dia? Existem alguns truques simples que fazem toda a diferença.

O site Brazil Greece compartilha algumas dicas. Primeiro, obviamente, lave o cabelo. Certifique-se de enxaguar bem para remover todos os resíduos antes de aplicar outros produtos. Evite lavar todos os dias, pois isso pode eliminar os óleos naturais.

Outra solução é não fumar, pois a fumaça pode deixar um odor no cabelo sem que você perceba. Além de não ser benéfico para a saúde, isso também afeta o cheiro dos seus fios.

Depois de lavar, você pode usar um óleo perfumado. Aplique do meio do cabelo até a raiz. Outra dica é usar perfumes específicos para cabelo, que não contêm álcool e deixam um cheiro agradável ao longo do dia.

