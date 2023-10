Sexta-feira 13: Cigana conta quais objetos não devemos ter em casa

Um dia azarado, recheado de má sorte e misticismo, é assim que podemos definir a sexta-feira 13. Desde muitos anos atrás, existem lendas que contam que esse dia pode trazer má sorte para aqueles que não se cuidam. Por outro lado, mesmo com todas essas crendices, existem pessoas que acreditam que esse é apenas mais um dia normal do calendário.

Acreditando ou não, o fato é que em volta da sexta-feira 13 existem diversas superstições tão estranhas que é impossível não se questionar. “Por isso, algumas pessoas não passam por debaixo de uma escada, outras ficam ressabiadas quando um gato preto cruza seu caminho. E com a sexta-feira 13 não é diferente, porém essa data nada tem de demais, é só mais uma do calendário”, brinca a cigana Kelida Marques.

Porém, nada tem de errado em aproveitar a data para fazer uma limpeza na sua casa, “Nossa casa é considerada o refúgio da alma e por isso é sempre bom cuidar das energias e vibrações que habitam nela, independente da data. Muitas pessoas optam por administrar essas energias com amuletos de proteção e patuás, mas ignoram a presença de objetos que atraem vibrações ruins. Mesmo que você não acredite, as energias circulam pelos ambientes através de itens e pessoas, e alguns objetos podem tanto permitir que boas energias adentrem ao nosso lar como facilitar a entrada das más energias”, resume.

Dessa forma, Kélida traz um compilado de objetos para evitar em sua casa e se livrar de todos eles nesta sexta-feira 13, veja:

Louças quebradas: Louças quebradas ou trincadas como xícaras, copos, pratos são os tipos de objeto que não se deve ter em casa, pois esses elementos originalmente servem para nos alimentar e por isso, se não estiverem bem conservados podem trazer más energias. “Mesmo que a louça esteja com um pequeno trinco é importante tirá-la de casa. Além disso, panelas enferrujadas ou amassadas também devem ser descartadas, pois esses utensílios podem contribuir com a falta de alimento e prosperidade; afinal, é através desses utensílios que confraternizamos momentos de alegria com os amigos e familiares”, explica a mística.

Espelhos: Essa história de ter que ter um espelho quebrado em casa é ruim já é velha, porém, a cigana conta que é através dele que, tanto espíritos negativos quanto os positivos, podem entrar no ambiente. Além disso, manter um espelho quebrado em casa pode ocasionar brigas, discussões, problemas de saúde e no relacionamento.

Objetos velhos: Às vezes as pessoas costumam guardar no lar objetos que não têm mais uso, como por exemplo, um videocassete quebrado, ferramentas ou coisas velhas e enferrujados. Segundo a cigana, isso é muito perigoso. Além disso, roupas que não servem mais, furadas, rasgadas ou até faltando um botão são elementos que também não se pode ter.

Vassoura velha: Difícil encontrar uma pessoa que não tenha uma vassoura velha em casa, não é mesmo? Porém, as vassouras servem para varrer a sujeira e automaticamente levam toda a negatividade para fora. Ao manter esse objetivo por muito tempo, a pessoa está arquivando aquelas energias na casa. Uma vassoura velha e desgastada só vai contribuir para que as boas energias não entrem e que haja ainda mais energias ruins rondando o lar.