Mudanças climáticas e os mitos comuns que envolvem as alterações da temperatura na Terra - Se você já presenciou uma discussão sobre mudanças climáticas, presencial ou online, provavelmente já se deparou com alguns argumentos duvidosos sobre o que a ciência diz. Embora algumas dessas afirmações possam parecer lógicas, na verdade são enganosas ou totalmente imprecisas. Esses temas foram exaustivamente estudados e desmascarados repetidas vezes por cientistas climáticos, mas, ainda assim, os mitos persistem. Curioso e sentindo muito calor antes mesmo do verão chegar a todo vapor? Então clique na galeria e veja alguns dos maiores mitos sobre as mudanças climáticas (e por qual motivo estão completamente errados).

