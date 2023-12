Papada. Afinal, o que é e quais as causas?

A papada ou duplo queixo é uma alteração do contorno facial com acumulação de pele e/ou gordura na região abaixo do queixo. Desta forma, o rosto e a transição para o pescoço perdem a sua definição, tornando-se mais arredondada.

As principais causas são: acumulação de gordura, flacidez e queixo muito curto

(retrognatismo). A gordura localizada na região do pescoço é uma das principais causas da papada. Ocorre em pessoas em que há excesso de peso ou decorrente do envelhecimento, em que há queda das estruturas da face e pescoço com acumulação de gordura na região do submento. Nesta situação o lipolaser permite remover a gordura e melhorar a flacidez na mesma sessão.

Outra causa bastante frequente da papada é a flacidez facial. Nestas situações o envelhecimento contribui substancialmente para o duplo queixo, sendo que o tabagismo e a exposição solar aceleram o processo de envelhecimento. As mulheres apresentam uma pele mais fina que envelhece mais facilmente, pelo que são mais afetadas pela flacidez. Esse tipo de papada também é conhecido como 'pescoço de peru'. Neste caso, o tratamento de eleição é o endolift que permite tratar a flacidez numa única sessão através de um laser de fibra ótica.

A falta de projeção do queixo (micro-retrognatismo) diminui a definição entre a face e o pescoço, tornando a papada mais evidente. Para melhorar a projeção do queixo, o tratamento mais indicado é o preenchimento com ácido hialurónico. Consegue-se aumentar o volume do queixo e diminuir a aparência da papada.

