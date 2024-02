Carência de vitamina D: 6 sinais de alerta que você não deve ignorar

A vitamina D é um nutriente essencial para a saúde da pele, dos ossos e do sistema mental. No entanto, a carência de vitamina D é um problema global, afetando pessoas de todas as idades e em diferentes regiões do mundo.

Será falta de vitamina D? A médica Janine Bowring aponta seis sinais que você deve prestar atenção:

Dor nos tornozelos e na parte interna dos pés: essa dor pode ser um sintoma de fraqueza muscular, um efeito da carência de vitamina D.

Dor nos músculos: a vitamina D é importante para a saúde muscular. Níveis baixos podem levar a dores e fraqueza muscular.

Rigidez no pescoço: a vitamina D também é importante para a saúde das articulações. A rigidez no pescoço pode ser um sinal de que seus níveis de vitamina D estão baixos.

Joelhos, ancas e tornozelos sensíveis: a sensibilidade nestas articulações pode ser um sinal de dor óssea, um efeito da carência de vitamina D.

Dor crônica nas costas: a vitamina D é importante para a saúde da coluna vertebral. Níveis baixos podem levar a dores crônicas nas costas.

Incapacidade de fechar o punho: a fraqueza muscular, um efeito da carência de vitamina D, pode dificultar o fechamento do punho.

