É seguro comer pão com bolor? Médico esclarece a dúvida

É comum encontrarmos bolor no pão de vez em quando. Mas o que fazer quando isso acontece? Será que podemos simplesmente cortar a parte afetada e comer o restante do pão?

A resposta é não. De acordo com Karan Raj, médico e criador de conteúdos citado no agregador de blogs Huffpost, cortar o bolor não é suficiente para garantir a segurança do alimento.

Por quê?

O bolor que vemos na superfície do pão é apenas a parte "reprodutora" do fungo, chamada esporângio. Essa parte libera milhares de esporos minúsculos que se espalham por todo o pão, mesmo nas partes que parecem limpas.

Além disso, o bolor possui "raízes" chamadas haifi que ficam escondidas dentro do pão. Essas raízes podem ser muito perigosas, pois podem conter micotoxinas, que são substâncias tóxicas que podem causar problemas de saúde graves, inclusive a morte.

Nem todos os bolores são ruins, mas é impossível saber qual tipo está no seu pão sem um exame laboratorial. Por isso, é melhor prevenir do que remediar e jogar o pão fora assim que encontrar qualquer sinal de bolor.

