Dicas úteis para reduzir o consumo de água - Você já tomou banho hoje? Lavou a louça na pia? Bebeu um copo de água? Bem, então você é um dos sortudos do mundo que tem acesso à água doce. Nesta galeria, saiba mais sobre as maneiras de usar seus recursos hídricos com sabedoria, evitar o desperdício e economizar na sua conta de água. Clique na galeria e veja mais!

© Shutterstock