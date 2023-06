Tubarões "incrivelmente famintos" atacam equipe da Netflix em filmagens

Os produtores da série "O Nosso Planeta II", da Netflix, recentemente compartilharam um encontro assustador com tubarões-tigre famintos de 4,5 metros e como escaparam por pouco, tendo apenas um barco inflável como proteção entre eles e os predadores.

Toby Nowlan, produtor e diretor de "O Nosso Planeta II", relatou o angustiante encontro à Radio Times. "Esse tubarão-tigre pulou no barco e fez enormes buracos. O barco inteiro foi destruído", disse Nowlan. "Estávamos tentando afastá-lo. Foi horrível. Esse foi o segundo tubarão que nos atacou naquele dia."

No primeiro episódio da série de quatro partes, a equipe viajou para a ilha de Laysan, localizada no noroeste do Havaí, a mais de 900 quilômetros das principais ilhas havaianas. Eles navegaram por seis dias até um local remoto onde acreditavam que ninguém havia filmado antes.

De acordo com o Los Angeles Times, esta temporada foca na migração da vida selvagem, e Laysan é um centro de reprodução do albatroz Laysan, uma grande ave marinha do Pacífico Norte. Na ilha, os filhotes de albatroz são cuidados pelos pais até os 6 meses de idade, e o vento aumenta o suficiente para ajudar as aves em seu primeiro voo.

Huw Cordey, produtor da série, disse à Forbes que eles se aventuraram nas águas infestadas de tubarões para passar seis semanas acompanhando as provações e tribulações de um único filhote de albatroz. "A ideia original era filmar os tubarões-tigre em águas rasas de Laysan, mas no primeiro dia em que os tubarões estavam por perto, a equipe entrou nesses barcos infláveis ​​e dois tubarões nos atacaram. Foi como algo saído do filme 'Tubarão'."

Durante um dos ataques, o barco começou a afundar, pois o tubarão arrancou pedaços dele, mas felizmente a tripulação estava a apenas cerca de 100 metros da costa.

Segundo Nowlan, o comportamento dos tubarões-tigre foi "extremamente incomum".

“Eles estavam incrivelmente famintos, pode não haver comida natural suficiente e eles estavam apenas a tentar qualquer coisa que encontrassem na água”, disse.

