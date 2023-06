Incêndio de grandes proporções atinge prédio de 36 andares nos Emirados

Na noite de segunda-feira, um incêndio devastou um prédio residencial de 36 andares em Ajman, nos Emirados Árabes Unidos.

O momento em que as chamas consumiam o edifício foi registrado e compartilhado nas redes sociais, causando grande impacto nos usuários. "Parece o inferno", escreveu uma pessoa no Twitter. O vídeo mostrava destroços incendiados caindo.

De acordo com relatos internacionais, o incêndio se espalhou por vários andares em questão de minutos, mas foi controlado posteriormente.

A polícia e os bombeiros presentes no local conseguiram evacuar todos os moradores e, de acordo com as informações mais recentes da imprensa local, não houve registro de feridos.

Os residentes foram realocados em hotéis.

