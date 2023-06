'Casa dos Sonhos da Barbie' em Malibu pode ser alugada no Airbnb

Não é imaginação: a casa dos sonhos da Barbie pode ser alugada no Airbnb

Os fãs da Barbie agora têm a oportunidade de alugar a icônica Dream House desta boneca em Malibu, na Califórnia, EUA, através do Airbnb.

A casa é apresentada na plataforma por um Ken, que promete oferecer aos fãs uma experiência única na mansão cor-de-rosa choque com tema de cowboy, incluindo uma pista de dança ao ar livre e uma pista de patinação.

"Bem-vindos ao meu 'Kendom'! Enquanto a Barbie está fora, ela me entregou as chaves da Malibu Dream House neste verão, e meu quarto pode ser seu por uma noite", diz a página do Airbnb.

A abertura da "Casa dos Sonhos da Barbie" coincide com o lançamento do filme da Barbie, da Warner Bros, dirigido por Greta Gerwig e com Margot Robbie como protagonista, marcado para 21 de julho.

A réplica do brinquedo foi construída em 2019 para comemorar os 60 anos da Barbie. Naquela época, a mansão estava disponível no Airbnb por um tempo limitado.

Duas noites gratuitas

Além disso, o Ken - que será interpretado por Ryan Gosling no filme - está oferecendo duas noites gratuitas na casa. Para concorrer a essa oferta, os interessados devem acessar o Airbnb no dia 17 de julho, às 10 horas, horário local.

Os vencedores poderão desfrutar da "Casa dos Sonhos da Barbie" nos dias 21 e 22 de julho, mas serão responsáveis pelos custos de transporte de e para Malibu. Ao chegar, serão recebidos por um recepcionista, que os guiará pela casa e cuidará das refeições.

Para marcar o lançamento do filme da Barbie, o Airbnb fará uma doação para a Save the Children, organização que apoia crianças vulneráveis em mais de 100 países.

Veja as imagens na galeria acima.

