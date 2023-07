Sessão de 'Barbie' termina com agressões entre duas mulheres no Brasil

Em um shopping no Brasil, uma sessão do filme 'Barbie' terminou em briga, e um vídeo desse incidente viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira, dia 24. Na filmagem, uma mulher empurra violentamente outra, mais jovem, no final da exibição, derrubando-a no chão.

A mulher que empurrou a outra justificou suas ações dizendo: "Não almoçou não? Ela estava ofendendo minha neta desde a hora que chegou. Minha neta!". Outras pessoas que estavam no cinema intervieram para separá-las, enquanto ao fundo tocava a música 'What Was I Made For?', de Billie Eilish.

Após o ocorrido, a mulher que foi empurrada utilizou as redes sociais para explicar a situação: "Essa família estava sentada no meu lugar e não queria sair. A criança o filme todo não parava de falar e abria o YouTube com o volume alto. Liguei para a polícia porque a indicação do filme era proibida para uma criança daquela idade", escreveu ela.

AGORA: A garota que apanhou durante a sessão do filme de #Barbie se pronunciou:



“Essa família estava sentada no meu lugar e não queria sair. A criança o filme todo não parava de falar e abria o YouTube com o volume alto. Liguei para a polícia porque a indicação do filme era… pic.twitter.com/C1hu7prGlc — CHOQUEI (@choquei) July 25, 2023

Leia Também: "O meu vizinho exige que eu deixe os seus filhos usarem o meu jardim"