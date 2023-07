Avião de combate a incêndios cai na Grécia

O alarme foi dado pelo Corpo de Bombeiros de Evia, pouco antes das 15h ( 9h no horário de Brasília) da tarde desta terça-feira.

A aeronave caiu quando combatia o grande incêndio que lavra em Karystos.

Segundo o vice-presidente de Evia, que confirmou a queda da aeronave, a bordo do Canadair seguiam duas pessoas.

The moment the Canadair crushed in Karystos-Greece, during its firefighting mission. #φωτιά #antireport

pic.twitter.com/f2SVHs6sWO