Leões marinhos atacam banhistas em praia com aviso. "Não se aproxime"

Um vídeo compartilhado no Instagram pelo usuário 'Who Is Japhet' viralizou nos últimos dias. Nele, é possível ver dois leões-marinhos atacando os banhistas da praia La Jolla, em San Diego, Califórnia, EUA, no domingo, dia 23 de julho.

Na gravação, o nadador-salvador pede às pessoas que dêem espaço ao "grande leão-marinho" que se aproxima. Ele lembra que "eles mordem e são animais protegidos".

A maioria dos banhistas começa a se afastar, mas alguns ficam para trás para fotografar os animais que saem da água com agilidade surpreendente, especialmente para animais com mais de 250 kg. Nesse momento, todos fogem com medo dos leões-marinhos.

De acordo com os meios de comunicação locais, apesar do susto, ninguém ficou ferido no incidente.

No local, há várias placas de aviso sobre a presença dos animais que, entre maio e julho, estão na época de reprodução. "Não se aproxime. Zona de nascimento de leões-marinhos" e "Não se aproxime das fêmeas e dos filhotes" são apenas alguns dos avisos.

Esta não é a primeira vez que leões-marinhos atacam banhistas nesta praia. Já em 2022, vários vídeos mostraram os animais incomodados com a presença de humanos em La Jolla.

