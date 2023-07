Paraguai: Siamês morre após intervenção para o separar do irmão

Um bebê siamês morreu no Paraguai após uma longa cirurgia para separá-lo do seu irmão, com quem estava unido pelo tórax, abdômen e bacia, informaram fontes médicas na quinta-feira (27).

O menino, nascido em 11 de julho, sofria de uma malformação cardíaca, declarou o diretor do Hospital de Clínicas de Assunção, Jorge Giubi, à rádio ABC Cardinal.

“As condições anatômicas e fisiológicas [do bebê] não eram compatíveis para que ele resistisse sem estar preso ao irmão”, explicou o especialista.

Giubi indicou que, embora os bebês não partilhassem um coração, estavam ligados por circulação arterial.

O bebê que sobreviveu permanece internado. "Ele está estável. Em estado crítico, mas estável", acrescentou, esclarecendo que ainda não é possível dar um prognóstico sobre o estado da criança.

A intervenção cirúrgica decorreu na quarta-feira e durou cerca de 17 horas.