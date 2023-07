Mulher de 29 anos esfaqueada até à morte pelo namorado na Espanha

Os Mossos d’Esquadra (polícia da Catalunha) detiveram, este domingo, um homem, de 34 anos, por ter alegadamente esfaqueado a namorada, de 29 anos, até à morte, em Barcelona. Segundo a imprensa espanhola, o crime ocorreu durante esta madrugada.

O alerta foi dado pelo suspeito, que ligou ao Sistema de Emergência Médica, ao chegarem ao local as autoridades declararam o óbito.

O namorado da vítima foi detido no local por ser suspeito da prática do crime de homicídio e o caso está sendo investigado pela Divisão de Investigação Criminal de Barcelona.

De acordo com a estação Telecinco, o homem não tinha antecedentes criminais e não havia queixas de violência doméstica.

O Município de Barcelona convocou um minuto de silêncio para condenar o femicídio, com o objetivo de “sensibilizar a opinião pública” para o crime de violência.

De acordo com dados do Ministério da Igualdade, esta é a 31.ª mulher a ser assassinada pelo companheiro ou ex-companheiro na Espanha apenas este ano. São mais quatro do que no mesmo período de 2022.

