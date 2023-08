Noiva exige que fotógrafo lhe devolva dinheiro após traição do marido

Uma mulher recém-casada pediu que o fotógrafo da cerimônia lhe devolvesse o valor pago pelo serviço depois de descobrir que uma das suas profissionais tinha dormido com o noivo.

A história foi contada no Reddit pelo fotógrafo contratado para o casamento. Segundo ele, o seu habitual colega de trabalho não o podia acompanhar neste trabalho, pelo qual contactou uma colega de profissão, com cerca de 20 anos, para o ajudar.

Tudo correu bem, as fotos foram editadas e enviadas para a cliente e tudo decorria com normalidade até que a noiva enviou uma mensagem ao fotógrafo. Nela exigia que lhe fosse devolvido o valor pago pelo serviço de fotografia, dado que a assistente tinha se envolvido sexualmente com o noivo dias depois do casamento.

A noiva possuía, inclusive, fotografias que provavam a a traição.

O fotógrafo compartilhou a história assumindo não saber o que fazer. Se por um lado tinha cumprido o seu trabalho e não tinha culpa pela traição, por outro lado assume que a sua escolha de colega de trabalho foi o que ditou o fim do casamento. O homem, que assume o nome 'Wedding Dude' nesta rede social, revelou , ainda, que confrontou a colega e que embora ela tenha inicialmente negado o caso extraconjugal, acabou, perante as provas, por assumir o que fizera.

Nos comentários muitos brincaram com a situação havendo um internauta que apresentou uma solução original para resolver o problema. "[Ao invés de lhe devolver o dinheiro] Ofereça-lhe um desconto para a próxima vez que [ela] se casar", escreve, assumindo-se que o casamento em causa chegou ao fim após esta traição.