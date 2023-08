Adolescente morre após ficar em "cabana da menstruação" no Nepal

Uma adolescente de 16 anos morreu, na quarta-feira, após ter pernoitado numa "cabana de menstruação", no Nepal. A prática 'chhaupadi', que obriga as mulheres a ficar isoladas fora de casa durante a menstruação, foi proibida pelo Supremo Tribunal do país em 2005 e criminalizada em 2017.

Segundo o jornal The Guardian, o incidente aconteceu no distrito de Baitadi, junto à fronteira com a Índia, quando a jovem, identificada como Anita Chand, foi mordida por uma cobra.

A morte está sendo investigada pela polícia do distrito de Baitadi e a família nega que a jovem estivesse menstruando quando morreu. Caso venha a ser considerada culpada, a família poderá enfrentar uma pena máxima de três meses de prisão e uma multa de três mil rupias nepalesas (cerca de 100 reais).

Esta é a primeira morte devido à prática desde 2019. Na época, Parwati Budha Rawat, de 21 anos, morreu depois de passar três noites numa cabana ao ar livre e o seu cunhado foi condenado a três meses de prisão.

"Depois da morte de Parwati, destruímos mais de sete mil cabanas de menstruação na área", disse Pashupati Kunwar, que faz campanha contra a prática há 25 anos. Segundo a responsável, "as pessoas estavam recebendo informação sobre a menstruação e [a] lei", mas surgiu a Covid-19 e as atenções desviaram-se.

Sublinhe-se que a prática 'chhaupadi' baseia-se na crença secular de que as mulheres são impuras e intocáveis durante a menstruação.

