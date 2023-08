Peixe cai do céu sobre transformador e causa apagão em cidade dos EUA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma cidade de Nova Jersey, nos EUA, ficou sem energia em uma grande área depois que um peixe caiu sobre um transformador, causando danos na rede elétrica.

Vários bairros da cidade de Lower Sayreville sofreram um apagão após o incidente, ocorrido no sábado, segundo informou a Jersey Central Power & Light. Sayreville está localizada a cerca de 48 quilômetros ao sul da cidade de Nova York, na baía de Raritan.

Um representante da Jersey Central Power & Light disse nesta quarta-feira (16) à Fox News que a interrupção afetou 2.100 clientes de Sayreville por cerca de duas horas.

A polícia especula que uma ave de rapina possa ter apanhado um peixe e o deixado cair sobre o transformador, em um poste.

O Departamento de Polícia de Sayreville publicou um post divertido no Facebook, mostrando o peixe, batizado como "Gilligan", com uma faixa amarela sobre a imagem onde se lê: "Limite policial, não ultrapasse". Ao lado, um "retrato falado" do "suspeito", a ave de rapina, possível culpada pelo incidente.

"A hipótese é que um pássaro o deixou cair", disse o tenente James Novak do Departamento de Polícia de Sayreville ao NJ Advance Media. "Simplesmente ele caiu perfeitamente sobre o transformador e o destruiu".

"O suspeito foi visto pela última vez voando para o sul. Se você o vir, não tente prendê-lo. Embora não se acredite que ele esteja armado, ele ainda pode ser muito perigoso", informa a polícia, em tom de brincadeira, no post.

O pássaro "suspeito" é supostamente uma águia-pescadora, também conhecida como falcão do mar.

A Jersey Central Power & Light informou em um post nas redes que esse tipo de ave é muito comum na área onde ocorreu o acidente e que a empresa tem atuado na proteção da população de águias-pescadoras.

"Nós seguimos protocolos rígidos na realocação de ninhos de águias-pescadoras que estão localizados em nossos equipamentos ou muito perto de linhas de energia. Isso também serve como um bom lembrete para manter uma distância segura de todos os equipamentos elétricos. E não usar linhas de energia para os peixes fritos do seu bairro Chris Hoening, porta-voz da Jersey Central Power & Light.