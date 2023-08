Polícia mata a tiros dois cães após ataque que deixou idoso ferido

Dois cães foram mortos a tiros pela polícia, depois de atacarem um homem, de 70 anos, deixando-o gravemente ferido, na manhã desta sexta-feira (18), em Bognor Regis, West Sussex, Inglaterra.

Segundo a Sky News, a polícia recebeu o alerta para o ataque que de dois cães, da raça Rottweiler. Os animais acabaram por ser abatidos pelos policiais, depois de estes receberem autorização para avançar.

"Devido à ameaça contínua - e para proteger a vítima e a comunidade em geral - oficiais especializados em armas de fogo foram rapidamente enviados ao local e receberam autoridade para controlar os cães com segurança. Podemos confirmar que as armas de fogo foram disparadas e os dois cães morreram", revelaram as autoridades.

Os donos dos cães foram localizados e a polícia continua a investigar o ataque, pedindo a qualquer pessoa que tenha informações para que entre em contato.

Leia Também: Idosos são principais vítimas em lista de mortos por incêndio no Havaí