Médica é encontrada morta dentro de mala em apartamento no interior de SP

Uma mulher, médica de profissão, foi encontrada morta dentro de uma mala ao final da tarde de sexta-feira (18), num apartamento localizado na rua Coronel Spínola de Castro, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

A Polícia Militar foi acionada por uma mulher, que relatou que a amiga estava desaparecida, conta o G1.

Ao chegar no local, os militares confirmaram que a vítima se encontrava no interior do apartamento junto do porteiro do prédio. Quando entraram, verificaram que a mulher foi esquartejada e colocada no interior de uma mala.

A Polícia Civil foi chamada ao local.

Até ao momento, nenhum suspeito foi identificado e o caso está sob investigação.





