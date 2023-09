Invade casa, dorme na cama da moradora e ainda lhe agradece pelo Facebook

Caitlin Sullivan, de 22 anos, estava na casa de uma amiga em Sauchie, Escócia, em 29 de agosto, quando recebeu um alerta da câmera de vigilância de sua residência.

Ao verificar o que estava acontecendo por meio do seu celular, mal podia acreditar. Um homem havia entrado em sua casa, subido na cama e dormido tranquilamente, como se estivesse no seu próprio quarto, sem levar nada.

"Não consegui acreditar no que estava vendo. Fiquei tão chocada, não sabia quem era. Eu e meu bebê dormimos nessa cama... Se eu estivesse lá, ele provavelmente teria subido e dormido ao meu lado", enfatizou.

Caitlin Sullivan decidiu, então, chamar a polícia. Sem oferecer resistência, o homem foi retirado da residência, deixando vestígios de sangue.

No dia seguinte, o invasor enviou uma mensagem à jovem pelo Facebook, agradecendo pela "soneca". "Estou entrando em contato para pedir desculpas. Não estou bem. Obrigado por me deixar descansar por três horas. Espero não ter causado nenhum dano e espero conhecê-la um dia", escreveu o homem.

Assustada com a mensagem, Caitlin entrou novamente em contato com as autoridades, que a aconselharam a bloquear o homem nas redes sociais.

