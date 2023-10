Ex-namorada atira fezes com azeite em casal de noivos na Bolívia

Uma mulher atacou um casal de noivos, que tinha acabado de casar, com fezes misturadas com azeite na porta de uma igreja em Oruro, na Bolívia. O ataque aconteceu no início de outubro.

A mulher, que é ex-namorada do noivo, esperou que o casal saísse da igreja para lhes atirar com um balde cheio da mistura. As fezes acertaram em cheio na noiva, que ficou com a mistura até na boca. O noivo também foi atingido, mas com menos quantidade.

O ataque foi registrado em vídeo e compartilhado nas redes sociais. A noiva disse que espera que a ex-namorada do marido os deixe viver em paz.

