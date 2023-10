'Não vamos conseguir encontrar mais água e cada dia fica pior', diz brasileira em Gaza

MÔNICA BERGAMO (FOLHAPRESS) - A brasileira Shahed al-Banna, 18, que está na Faixa de Gaza e divulga vídeos sobre a rotina do território, afirmou na manhã desta terça (31) que a água está acabando na cidade de Rafah, no sul do país.

Ela integra o grupo de brasileiros que estão sob os cuidados da embaixada brasileira e que tentam sair de Gaza pela fronteira com o Egito -fechada desde o início da guerra.

A diplomacia do Brasil envia recursos a eles, mas a dificuldade de encontrar mercadorias é grande, diz ela.

"Estamos ainda com falta de água. Daqui a alguns dias acho que a gente não vai conseguir encontrar mais água. Tá difícil. Não temos luz", afirma, em vídeo.

Em seguida, Shahed mostra baterias de celulares.

"A gente vai procurar um ponto no mercado para carregar. Não temos internet também. Temos que ficar procurando um lugar com internet para conseguir manter contato com as pessoas daí [do Brasil]", segue ela.

"Tá difícil, gente. As fronteiras estão fechadas, muita gente tá morrendo todo dia. Cada dia está ficando pior que o dia anterior. Não tem comida entrando pelas fronteiras. E não há notícias de a gente sair daqui também.

A embaixada está tentando fazer de tudo para nos ajudar, mas o difícil é encontrar as coisas aqui", conclui.

O governo brasileiro já fez seguidos apelos ao Egito e a Israel para que o grupo possa sair de Gaza e voltar ao país -até agora, em vão.

