Homem com Parkinson volta a andar com dispositivo na medula espinhal

Um homem francês de 63 anos, chamado Marc Gauthier, conseguiu voltar a andar normalmente graças a um dispositivo implantado na medula espinhal. O dispositivo emite uma estimulação elétrica nos neurônios que ativam os músculos da marcha, permitindo que o paciente controle novamente os músculos das pernas.

Gauthier foi diagnosticado com Parkinson aos 36 anos e, aos 43, implantou eletrodos no cérebro para uma estimulação cerebral profunda. Inicialmente, esse método melhorou os sintomas da doença e permitiu que ele seguisse a carreira de arquiteto. No entanto, com o avanço da doença, Gauthier começou a sentir dificuldades para andar, subir escadas ou levantar-se de uma cadeira. Ele chegou a cair cinco ou seis vezes por dia e foi obrigado a parar de trabalhar há três anos.

O dispositivo foi implantado há dois anos na região lombar de Gauthier. No mesmo dia da cirurgia, ele já começou a andar melhor. "Consegui sair de novo sozinho e fazer coisas que já não conseguia", afirmou o arquiteto.

Hoje, dois anos após o procedimento, Gauthier caminha com confiança e assegura que sua qualidade de vida melhorou.

O dispositivo foi desenvolvido pelo neurocientista Grégoire Courtine e pela neurocirurgiã Jocelyne Bloch, ambos da Universidade de Lausanne, na Suíça. Courtine afirma estar trabalhando com uma empresa para converter a tecnologia em uma terapia que possa ser aplicada em larga escala.

O caso de Gauthier é um exemplo de como a tecnologia pode ajudar pessoas com deficiências físicas. O dispositivo implantado na medula espinhal dele pode dar esperança a milhões de pessoas que sofrem com doenças como o Parkinson, a esclerose múltipla e a lesão medular.

