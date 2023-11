Leão foge de circo e lança o pânico nas ruas de Itália

Um leão esteve à solta durante várias horas no sábado na cidade de Ladispoli, perto de Roma, na Itália, depois de ter fugido de um circo. Os moradores da cidade ficaram em pânico e foram alertados de que deveriam permanecer em casa, enquanto a equipe do circo e as autoridades tentavam capturar o animal.

Vários vídeos compartilhados na rede social X (antigo Twitter) mostram o leão andando pelas ruas da cidade.

O animal foi depois encontrado por três veterinários armados com rifles, que lhe lançaram vários tranquilizantes. No entanto, não conseguiram sedar o leão, que se levantou e continuou caminhando pela cidade, de acordo com o Corriere della Sera.

Após cerca de sete horas após a fuga, o animal foi finalmente "sedado e capturado", depois de ficar preso num pântano. Foi depois devolvido à equipe do circo.

Welcome to Ladispoli pic.twitter.com/VHmKTn9hSA — Esercito di Cruciani (@EsercitoCrucian) November 11, 2023

O governante da cidade de Ladispoli afirmou que este incidente deveria contribuir para a consciencialização sobre os animais em cativeiro e "colocar fim à exploração de animais nos circos".

