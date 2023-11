Detido suspeito em caso de champanhe com MDMA que matou homem na Alemanha

Quase dois anos depois de um grupo ter sido envenenado por uma garrafa de champanhe cheia de ecstasy num restaurante na Alemanha, as autoridades holandesas detiveram esta semana um homem suspeito de pertencer a um gangue ligado ao narcotráfico, que estaria envolvido no incidente.

Em fevereiro de 2022, um grupo na localidade de Weiden, na região alemã da Baviera, começou a sentir-se mal após ter bebido de uma garrafa de champanhe de três litros. Oito pessoas começaram a sentir sintomas de envenenamento logo a seguir à refeição, gemendo com dor no chão do restaurante, segundo descreveram meios locais, citados pela Associated Press.

Cinco homens e três mulheres, entre os 33 e os 52 anos de idade, foram encaminhados de emergência para o hospital, enquanto que um homem de 52 anos acabou por morrer.

Exames forenses confirmaram mais tarde que o champanhe continha uma "concentração elevada" de MDMA, uma droga ilícita mais conhecida como ecstasy. A garrafa em casa era da marca Moët & Chandon Ice Impérial.

Segundo revelaram na quinta-feira as autoridades alemãs, o suspeito é um cidadão polaco de 35 anos, que fugiu para os Países Baixos, tendo sido detido após um esforço conjunto entre as autoridades holandesas e polacas.

O homem foi detido por crimes de narcotráfico organizado, homicídio por negligência e agressão. Também foi informado que o suspeito faz parte de um gangue ligada ao narcotráfico, e os investigadores alemães acreditam que o grupo "é responsável por guardar narcóticos em garrafas nos Países Baixos e, como tal, compartilha a culpa pelas garrafas que acabaram nas mãos de terceiros".

A investigação, acrescentou o comunicado da procuradoria alemã, constatou que as garrafas de champanhe envenenadas partiram dos Países Baixos, e foram encontradas várias garrafas vendidas a cidadãos que desconheciam o seu conteúdo. Na época, autoridades alemãs e holandesas emitiram um alerta para os consumidores que compraram garrafas de Moët & Chandon Ice Impérial, avisando que a sua ingestão podia ser "um risco de vida" e explicando que o champanhe envenenado tinha uma cor marron.

O ecstasy é uma droga muito popular, habitualmente encontrada e usada em espaços de diversão noturnos, ganhando notoriedade a partir dos anos 80. No entanto, sendo uma substância psicotrópica consumida com o objetivo de obter um aumento do estado de euforia e de prazer, em vários casos esta pode resultar em reações graves como o aumento exponencial da pressão arterial e danos aos rins, podendo ser fatal.

