Menino de 3 anos mata irmão mais novo após encontrar arma na bolsa da mãe

Uma criança de 2 anos foi morta no Estado norte-americano do Indiana pelo seu irmão mais velho, de 3 anos de idade, após o menino ter encontrado uma arma na bolsa da mãe e ter disparado acidentalmente contra o irmão.

O incidente ocorreu na noite de sexta-feira, 18 de novembro de 2023, na cidade de Gary, no Estado de Indiana. A criança de 2 anos, identificada como Layla, foi levada às pressas para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no mesmo dia.

Segundo as autoridades locais, a mãe da criança, identificada como Jessica, deixou a arma carregada em sua bolsa, que estava dentro do quarto. O filho mais velho, identificado como Noah, encontrou a arma e disparou acidentalmente contra a irmã.

As autoridades do condado de Lake County, onde ocorreu o incidente, estão investigando o caso.

A morte de Layla reacendeu o debate sobre o controle de armas de fogo nos Estados Unidos. O Estado de Indiana, onde ocorreu o caso, tem leis relativamente lenientes sobre o porte de armas de fogo. Não é necessária qualquer licença para comprar uma arma de fogo, sendo possível comprar revólveres a partir dos 21 anos e armas de caça a partir dos 18 anos de idade.

Segundo os dados do site GunViolenceArchive.org, os Estados Unidos estão a caminho de bater vários recordes de violência armada em 2023. Até esta segunda-feira, 21 de novembro, foram registrados 608 tiroteios em massa no país, o que representa uma média de quase dois tiroteios por dia.

Desde o início do ano, morreram 16.746 pessoas devido a incidentes com armas de fogo nos Estados Unidos (excluindo suicídios). As armas de fogo são ainda a principal causa de morte em crianças e adolescentes norte-americanos, superando os acidentes de trânsito e o câncer.

