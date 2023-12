Homem que ficou viúvo no dia do casamento vive disputa judicial com sogra

O homem que ficou viúvo no dia do seu casamento, depois de uma motorista embriagada ter batido contra um carrinho de golfe em que viajavam os noivos, agora está envolvido numa disputa com a sua sogra.

Aric Hutchinson assumiu o controle dos bens de Samantha Miller depois de a sua noiva, de 34 anos, ter morrido no acidente na saída de sua festa de casamento na Carolina do Sul, nos EUA.

Contudo, a mãe da noiva, Lisa Miller, assinou uma petição para remover Aric como representante legal da sua filha, questionando inclusivamente se o casamento entre ambos é válido ou não.

O seu advogado também apresentou, retirou e voltou a apresentar uma moção para intervir num processo por homicídio culposo que Hutchinson moveu contra bares locais por terem servido álcool à condutora embriagada - um processo que se espera que venha a obter uma indenização elevada.

"Eu e o Aric concordamos várias vezes que a Sam quereria que fizéssemos tudo juntos uma vez que éramos as pessoas mais importantes da sua vida. Eu nunca quis pôr em causa a validade do casamento. Nunca quis desonrar a Sam. Mas sinto que ele está desonrando a minha filha ao fazer coisas que não vão de acordo aos seus desejos", afirma a mãe.

Já o advogado de Aric afirma que ele sente que, desde o início, tudo isto "foi uma maneira de ganharem dinheiro" a qualquer custo. Aric teria ainda oferecido para dar metade do valor que deverá receber da indenização pelo homicídio culposo de Samantha, não por a reivindicação de Lisa ser válida, mas porque quer evitar conflitos.

"Aric fez esta oferta de acordo não porque Lisa Miller tivesse uma reivindicação legal válida - ela não tem - mas sim porque ele é uma pessoa generosa e, é claro, preferiria evitar litígios dolorosos e públicos sobre a validade de seu casamento com Sam ", disse o seu advogado.

A condutora e autora do homicídio é Jamie Lee Komoroski. A mulher, de 26 anos, foi acusada de homicídio culposo e três queixas por dirigir sobre a influência de álcool.