Os países com maior expectativa de vida em 2023 - Em todo o mundo, as condições de vida melhoraram drasticamente graças à medicina e à tecnologia modernas. Como tal, as pessoas estão vivendo mais do que nunca. Vários países têm muitos centenários vivendo neles agora, com a probabilidade de mais aparecerem a cada ano. Mas quais são, exatamente, os países com maior expectativa de vida? Nesta galeria, classificamos o top 30. Clique para descobrir todos!

