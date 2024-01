Imagens impactantes do terremoto que devastou o Japão - O Japão começou o Ano Novo com um desastre natural devastador. Em 1º de janeiro de 2024, um terremoto de magnitude 7,5 atingiu a província de Ishikawa, na ilha principal de Honshu, no Japão. O terremoto e os tremores secundários afetaram principalmente a península de Noto, na costa do Mar do Japão, matando pelo menos 62 pessoas e deixando um rastro de destruição em várias cidades e vilas. Clique na galeria para ver imagens impactantes do terrível acontecimento e de suas consequências.

© <p>Reuters</p>