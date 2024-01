Chão de convento desaba durante casamento; noivos entre os 35 feridos

Um casal de noivos passou a noite de núpcias no hospital após o chão do salão de um convento onde celebravam o casamento, em Pistoia, Itália, ter desabado na tarde de sábado (13). O acidente deixou 35 feridos, seis deles graves.

A imprensa italiana informa que tudo aconteceu no convento Giaccherino, do século XV. A cerimônia de Paolo Mugnaini e Valeria Ybarra, ambos de 26 anos, estava transcorrendo normalmente, com mais de 200 convidados, quando o piso cedeu, abrindo um grande buraco.

As pessoas que estavam dançando no primeiro andar caíram para o piso térreo, cerca de quatro metros, ficando cobertas de escombros.

Seis dos 35 feridos, incluindo uma grávida, sofreram ferimentos graves e outros 10 ficaram com ferimentos moderados. Todos foram transportados para o Hospital San Jacopo, em Pistoia.

De acordo com o jornal Today, as autoridades investigam agora o acidente e já abriram um processo contra desconhecidos pelos crimes de lesão por negligência e omissão de trabalhos necessários à eliminação de perigos.

