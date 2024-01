Bisavó argentina é mulher mais velha da história a se candidatar a Miss

Aos 72 anos e bisavó, Iris Amelia Alioto, da Argentina, concorre na etapa de Buenos Aires do Miss Universo Argentina 2024, conforme anunciado na segunda-feira.

Segundo o Portal F5 da Folha de São Paulo, ela é professora de dança, tradutora e a primeira aspirante a Miss Universo do país com mais de 50 anos. Iris é a candidata mais idosa na história do concurso de beleza, com mais de 70 anos.

Nascida em 1952, já participou em produções cinematográficas e programas de TV argentinos, ao lado de personalidades como Cecilia Roth. Aos questionamentos sobre sua participação em desfiles de traje de banho, ela respondeu com confiança: "A idade eu já tenho e sei bem onde vou. Não tenho medo de qualquer agressão ou hostilidade do público. Acho que, se me ofenderem, vou mandar um beijo."

O concurso, alvo de críticas por padrões, tem alterado suas regras ao longo dos anos, eliminando a idade máxima para participação.

A iniciativa de Iris incentivou outras argentinas com mais de 28 anos a se candidatarem, incluindo Maria Alejandra de Pascua, profissional de saúde de 54 anos, e Romina Alarcón, modelo e professora de inglês de 37 anos.

