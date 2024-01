Mulher revela segredos chocantes sobre modelo da Victoria's Secret

Uma mulher chamada Taylor decidiu compartilhar no TikTok revelações surpreendentes de uma experiência vivida há anos nos Estados Unidos, quando dividiu uma casa com uma modelo da Victoria's Secret.

Taylor revela que a modelo era a mais jovem das moradoras da casa e logo perceberam que era alguém que gostava de se autoelogiar.

A mulher quis acreditar que tudo não passava de um problema de insegurança, mas uma série de mentiras viria a deixar suas colegas de casa com o pé atrás em relação a ela.

Primeiro, revela Taylor, havia mentiras sobre quem era, de onde vinha, e dos seus amigos. Depois, "começou a desaparecer várias coisas como camisas, produtos de limpeza de pele, maquiagem".

A modelo chegou a ser confrontada, mas negou ser a autora dos roubos. Então, num dia em que ela estava numa festa da Harper's Bazaar Icons, as colegas decidiram entrar no seu quarto e fazer o "tira teima".

O que se seguiu foi totalmente inesperado, compartilha Taylor no vídeo publicado no TikTok e que conta com mais de 6 mil comentários.

"Guardava todo o lixo, absorventes usados, lenços de papel com que limpava o nariz, as partes íntimas... dava para ver fezes neles. Ela guardava tudo na mala que tinha em nosso apartamento", revela.

