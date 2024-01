Menino de 12 anos pode ter ultrapassado Einstein em teste de QI

Um menino de 12 anos, natural de Devon, no Reino Unido, foi convidado para entrar na Mensa, uma sociedade que reúne pessoas com altas capacidades intelectuais. Rory Bidwell alcançou a pontuação máxima de 162 no teste Cattell III-B, superando os QIs estimados de Albert Einstein e Stephen Hawking, que eram de cerca de 160.

Rory não sabia nada sobre o teste e não se preparou para ele. Sua mãe, Abi Bidwell, disse que ele estava tão relaxado durante o teste que até foi à casa de banho.

"Ele foi abençoado com um cérebro incrível, capaz de resolver as coisas e memorizar informações", disse Abi. "Ele deu os primeiros sinais de ser sobredotado quando tinha apenas dois anos, quando completou um quebra-cabeças de 100 peças sozinho."

Rory fez o teste de duas horas em Exeter 15 dias depois de ter feito 12 anos. Ele é o mais jovem membro da Mensa no Reino Unido.

A Mensa é uma organização internacional com mais de 100.000 membros em todo o mundo. Para se tornar membro, é necessário obter uma pontuação de pelo menos 132 em um teste de QI aprovado pela Mensa.

Leia Também: Após sobreviver a injeção letal, homem será executado com método polêmico