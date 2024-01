Piloto impede cadeirante de embarcar por considerar uma 'ameaça'

Um homem com deficiência foi impedido de embarcar em um voo da Porter Airlines no domingo, 22 de janeiro. Ken Harrower, que estava indo de Calgary para Toronto, no Canadá, foi abordado pelo piloto da companhia aérea, que questionou se as baterias de sua cadeira de rodas elétrica poderiam ser removidas. Harrower respondeu que não, e o piloto disse que ele era uma "ameaça perigosa".

Depois de conversar com o piloto, Harrower foi informado de que seria reacomodado em outro voo da Porter na segunda-feira, 23 de janeiro. Ele acredita que a decisão de não o deixar embarcar foi tomada pelo piloto, de acordo com a CBS News.

"Acredito que todas as companhias aéreas precisam ter uma política clara sobre cadeiras elétricas e pessoas com deficiência e não deixar isso para o piloto", disse Harrower. "Eu senti que estava sendo discriminado porque estou numa cadeira. A minha cadeira elétrica são as minhas pernas, é como eu me desloco. Não consigo ficar em pé, não consigo andar, então preciso dela."

Em comunicado, a Porter Airlines afirmou que a situação foi um erro do piloto. "O piloto tomou a decisão de negar o embarque com base no seu conhecimento dos regulamentos relacionados com as baterias. Embora haja algumas circunstâncias em que as baterias precisam de ser totalmente removidas das cadeiras de rodas, isso não era necessário nesta situação", disse a companhia aérea.

Neste caso, as baterias da cadeira de Harrower não precisavam ser totalmente removidas, apenas desconectadas. A tarefa deveria ter sido facilmente realizada pelos funcionários do aeroporto, garantiu a Porter.

A companhia aérea disse que está trabalhando com Harrower para resolver o incidente e que está tomando medidas para garantir que isso não aconteça novamente.

